شمس البارودي تتلقى عزاء شقيق حسن يوسف (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أُقيم عزاء اللواء منير يوسف، شقيق الفنان الراحل حسن يوسف، مساء اليوم الخميس، وذلك وفقًا لما أعلنه محمد يوسف، شقيق كل من الراحلين حسن ومنير يوسف.

عزاء شقيق حسن يوسف

حضر عزاء شقيق حسن يوسف، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وزوجة الفنان الراحل حسن يوسف، بجانب حضور عدد من الأهل والأقارب ليقدموا واجب العزاء في اللواء الراحل بمسجد آل رشدان.

يشار إلى أن شقيق حسن يوسف قد رحل أمس الأربعاء، بعد وفاة حسن يوسف بـ 8 أشهر فقط، حيث توفى حسن يوسف في 29 أكتوبر الماضي.

وفاة شقيق حسن يوسف

وفي 18 يونيو الجاري، أعلن المنتج محمد يوسف، شقيق حسن يوسف وفاة شقيقهما الأكبر، اللواء منير يوسف، وذلك من خلال منشور عبر “فيسبوك”، والذي نعاه فيه بكلمات مؤثرة.

وكتب محمد يوسف: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله شقيقي الأكبر اللواء منير يوسف.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. نسألكم الدعاء”.

نعي من ابنة شقيق الفنان حسن يوسف

من جانبها، نعت ابنة شقيق الفنان حسن يوسف، اللواء منير يوسف، في منشور على “فيسبوك”، قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي اللواء منير يوسف، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. نسألكم الدعاء. ده أخو الفنان حسن يوسف”.

ويأتي هذا النبأ بعد نحو ثمانية أشهر فقط من وفاة الفنان الكبير حسن يوسف، مما أعاد الحزن إلى العائلة ومحبيه من جديد.

عائلة فنية بامتياز

عُرفت عائلة حسن يوسف بأنها تضم أربعة أشقاء اجتمعوا على حب الفن، لكن تنوعت مساراتهم بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج.

عدلي يوسف شارك في عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسلسل “الطيور المهاجرة”، كما شارك في فيلم “كفاني يا قلب” وأخرج “قاتل مقتلش حد” قبل أن يعتزل الفن في التسعينيات.

محمد يوسف، هو فنان ومنتج، ومن أبرز أعماله: “رجل في فخ النساء”، “إنهم يسرقون الأرانب”، “التفاحة والجمجمة”.

زكريا يوسف، الشقيق الرابع، توفي عام 2008، وكان يعمل مخرجًا وممثلًا.

وسبق أن كشف محمد يوسف أن وفاة زكريا جاءت أثناء انشغالهم بتصوير مسلسل عن الشيخ عبد الحليم محمود.