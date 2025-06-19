شكرا لاهتمامكم بخبر الأهلي يسقط أمام راقصى بالميراس البرازيلي فى كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى فخ الهزيمة امام بالميراس البرازيلي، بهدفين نظيفين، سجلهما وسام أبو على فى مرماه ومانويل لوبيز في ثاني لقاءات الفريقين ‏بدور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرتفع رصيد بالميراس البرازيلي، عند أربع نقاط في صدارة المجموعة ويتجمد رصيد الأهلي، عند نقطة واحدة.

الأهلي لم يقدم المستوى الذى يستحق عليه أى نقاط رغم السيطرة النسببة فى بداية اللقاء ، لكن بدون خطورة على فلم يهدد مرمى الفريق البرازيلي طوال شوطى اللقاء حتى بعد التأخر بهدفين نظيفين حيث لم يختبر حارس مرمى بالميراس ويفترتون اللهم فى محاولات على إستحياء من الثنائي البديل افشة وبن شرقي.

فى المقابل ظهر الفريق البرازيلي بمستوى جيد بفضل نجومه ستيفاو رجل اللقاء وريتشارد ريس ورفائيل فيجا بجانب البديل خوسيه مانويل لوبيز، الذى سجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة

الأهلي يسقط أمام راقصى بالميراس البرازيلي فى كأس العالم للأندية

وجاء هدفي فريق بالميراس عن طريق وسام أبو علي لاعب الأهلي هدف في مرماه في الدقيقة 49 وعزز الهدف الثاني البديل خوسي مانويل لوبيز في الدقيقة 58 إثر هجمة لتصبح النتيجة بهدفين نظيفين لصالح الفريق بالميراس.‏

وشهدت المباراة توقف في الدقيقة 60 بعدما اوقف الحكم الانجليزي أنتوني تايلور مباراة الأهلي وبالميراس، بسبب ظروف الطقس ومطالبة اللاعبين بالدخول لغرفة الملابس وخروج الجماهير للوقوف في ممرات المدرجات حرصا ع سلامتهم وأمنهم”.

وبدأ الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي. ‏

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز – موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

ويُدير المباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة، ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

اللقاء هو الرابع بين الأهلي وبالميراس في تاريخ البطولة، اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين لا شيء.