بوغبا يشعل التكهنات بظهوره بقميص بوكا جونيورز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أثار النجم الفرنسي بول بوغبا موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مرتديًا قميص بوكا جونيورز الأرجنتيني يحمل اسم ماركوس روخو، زميله السابق في مانشستر يونايتد.

اللاعب، الذي يتدرب حاليًا بشكل فردي في ميامي، يسعى للعودة إلى الملاعب والانضمام إلى نادٍ جديد بعد فسخ عقده مع يوفنتوس قبل أشهر.

الصورة التي نشرها بوغبا لم تمر مرور الكرام، خاصة بعد ظهوره برفقة أسطورة بوكا ورئيس النادي الحالي خوان رومان ريكيلمي.

هذا اللقاء دفع جماهير النادي الأرجنتيني إلى التهافت على منشوراته، حيث انهالت عليه التعليقات التي تطالبه بالانضمام للفريق، مستخدمين رموز النادي الزرقاء والصفراء.

تعليقات من قبيل “تعال إلى بوكا”، “لابومبونيرا تنتظرك”، و”ألوان القميص تليق بك” تصدرت ردود الفعل، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن بوغبا في مفاوضات متقدمة مع نادي موناكو الفرنسي.

ظهور بسيط بقميص، لكن تأثيره كان عميقًا على قلوب عشاق بوكا جونيورز.