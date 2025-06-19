عقدة 20 يونيو تهدد الأخضر السعودي أمام أمريكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواجه المنتخب السعودي عقدة راسخة عندما يلتقي نظيره الأمريكي، صاحب الأرض والضيافة، في الكأس الذهبية 2025.

ويخوض “الأخضر” ثاني مبارياته في الكأس الذهبية 2025، ضد المنتخب الأمريكي، فجر الأربعاء 20 يونيو/حزيران، على ملعب كيو تو، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وبحسب صحيفة “الرياضية“، فإن المنتخب السعودي خاض مباراتين فقط على مدار تاريخه في يوم 20 يونيو، وتعرض للهزيمة فيهما.

المباراة الأولى كانت في أمريكا أيضًا، عندما تقدم 1-0 على منتخب هولندا، قبل أن يقلب “الطواحين” النتيجة ويفوزوا 2-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 1994.

وفي نفس التاريخ بعد 24 عامًا، وتحديدًا في 20 يونيو/حزيران 2018، خاض المنتخب السعودي مباراة أخرى في كأس العالم، خسر فيها أمام منتخب أوروجواي بنتيجة 0-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبشكل عام، خاض المنتخب السعودي 51 مباراة في شهر يونيو/حزيران بحسب “الرياضية”، سجل خلالها 25 انتصارًا، وخسر 20، بينما حسم التعادل 6 مباريات.