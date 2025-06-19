مروان عطية يزيد متاعب الأهلي أمام بورتو‎

عدن - ياسمين عبد العظيم - زاد مروان عطية لاعب وسط الأهلي المصري، من متاعب فريقه، قبل لقاء الجولة الأخيرة في دور المجموعات لكأس العالم للأندية، أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل.

وحصل مروان عطية على البطاقة الصفراء في مباراة بالميراس البرازيلي، ليغيب رسميا عن لقاء بورتو، بعدما نال البطاقة الصفراء في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بالجولة الأولى.

ويفتقد الأهلي، جهود الثنائي إمام عاشور وطاهر محمد طاهر في مباراة بورتو القادمة للإصابة، بينما تجرى محاولات للحاق أحمد نبيل كوكا بعد تعرضه لكدمة في الركبة.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي، فيما خسر الجولة الثانية أمام بالميراس، بهدفين دون رد.