إبراهيم عيسى: “أحمد حلمي منحناه بقى هابط”

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن المستوى الفني للفنان أحمد حلمي “في تراجع”، حيث آثار بذلك جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إبراهيم عيسى أثناء ضيافته في برنامج “نجوم إف إم”: “أحمد حلمي منحناه هابط بقاله فترة، هو فنان جميل، لكن يبدو إن الإعلانات بالنسبة له بقت أهم من الفن، لأنها بتكسب أكتر”.

وأضاف: “كمان هو متوحد مع نفسه، وفريقه أو الناس اللي حواليه مش بيحركوه في الاتجاه الصح”.

هبوط هنيدي ومحمد سعد

وتابع عيسى: “هو هبط زي محمد هنيدي ومحمد سعد، أنا سعيد وفخور بعودة محمد سعد مرة تانية، صديق رائع وممثل جبار، ونجاحه في فيلمه الجديد كان كبير، رغم إنه مش فيلم كوميدي”.

عودة محمد سعد

يمثل فيلم “الدشاش” عودة للفنان محمد سعد إلى السينما بعد غياب استمر 6 سنوات، منذ آخر أعماله السينمائية “الكنز 2”، والذي عرض في عام 2019، ورغم أن “الكنز” كان يحمل توقيع مخرج كبير مثل شريف عرفة، وشارك فيه نجوم شباك مثل محمد رمضان وهند صبري، إلا أنه لم يحقق النجاح المتوقع، ما دفع سعد إلى الابتعاد عن السينما لفترة طويلة.

قصة فيلم “الدشاش”

وتدور قصة فيلم “الدشاش” في إطار أكشن تشويقي ومثير، حيث يلعب محمد سعد دور “الدشاش”، الذي يتورط في صراعات مع الشخصية التي يجسدها خالد الصاوي، وتتصاعد الأحداث في سياق مثير.

أحدث أعمال أحمد حلمي

ويشار إلى أن أحدث أعمال الفنان أحمد حلمي كانت مسرحية “بني آدم” ضمن فعاليات موسم الرياض، كما شاركه عدد من الفنانين منهم: مصطفى خاطر، وحمدي المرغني، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأسيل عمران، وعماد رشاد، وياسمينا العبد، والمسرحية من تأليف محمد عز، ومن إنتاج أحمد بدوي، ومن إخراج هشام عطوة.