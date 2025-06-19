رابطة البريميرليج توقع غرامة ثقيلة على مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - غُرّم نادي مانشستر سيتي 1.45 مليون دولار، اليوم الخميس، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي على خلفية دوره في تأخير انطلاقة 9 مباريات خلال الموسم الماضي.

وأعلنت الرابطة أن السيتيزينز خرق القواعد المتعلقة بانطلاق المباريات واستئنافها بين تشرين الأول/أكتوبر وشباط/فبراير.

وبلغ التأخير الأطول دقيقتين و24 ثانية قبل انطلاق الشوط الثاني من دربي مانشستر بمواجهة الجار اللدود يونايتد في ملعب “أولد ترافورد” في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت الرابطة إن سيتي قبل التهم الموجهة إليه واعتذر عن هذه الحوادث.

وأفادت رابطة بريميرليج في بيان لها: “تساعد القوانين المتعلقة بانطلاق المباريات واستئنافها على ضمان تنظيم المسابقة بأعلى مستوى احترافي ممكن، وتوفر اليقين للجماهير والأندية المشاركة”.

وتابعت: “كما أنه يضمن بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا للجدول الزمني”.

ليست المرة الأولى التي يجد فيها سيتي نفسه في مأزق بما يتصل بتأخير موعد انطلاق المباريات. سبق أن غرّم النادي أكثر من مليوني جنيه استرليني العام الماضي نتيجة 22 انتهاكا لمواعيد انطلاق المباريات أو استئنافها.

وأنهى رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا منافسات الدوري في الموسم الأخير في المركز الثالث بعدما وصلت سلسلة تتويجهم باللقب لأربعة أعوام متتالية إلى نهايتها بفوز ليفربول باللقب.

يشارك سيتي الذي خسر أيضا بشكل مفاجئ في نهائي كأس إنجلترا أمام كريستال بالاس 0-1، في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة في الولايات المتحدة، علما انه يحمل لقب النسخة الأخيرة.