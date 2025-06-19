كواليس إيقاف مباراة الأهلي و بالميراس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – توقفت مباراة الأهلي المصري و بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية بسبب سوء أحوال الطقس في ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

شرطة مدينة نيو جيرسي أخبرت حكم المباراة بقدوم عاصفة رعدية على بعد بضعة كيلومترات فقط من الملعب وهي تشكل خطراً على المتواجدين في الأماكن المفتوحة.

تم إخلاء مدرجات الملعب بالكامل ودخول الجماهير لأماكن مغلقة ٱمنة ، مع ذهاب اللاعبين لغرف خلع الملابس.