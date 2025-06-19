تحديد سعر تذاكر لقاء الهلال وسالزبورج

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن سعر تذاكر مباراة الهلال السعودي وسالزبورج النمساوي، المقرر إقامتها، صباح الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت الجولة الأولى، تعادل الهلال مع ريال مدريد (1-1)، وفوز سالزبورج على باتشوكا المكسيكي (2-1)، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من المونديال.

ووصل سعر تذكرة الواجهة في ملعب “أودي فيلد” الذي سيستضيف مواجهة الهلال وسالزبورج إلى 192 ريالًا.

وتطرح تذاكر المباراة عبر موقع “TicketMaster” المختص ببيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وتعد هذه هي المباراة الثانية في البطولة التي تقام على هذا الملعب، حيث سبق وأن استضاف مواجهة العين الإماراتي ضد يوفنتوس التي أقيمت فجر اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأخير (5-0).

ومن المقرر أن يختتم الهلال، مبارياته في دور المجموعات أمام باتشوكا على ملعب “جيوديس بارك” في تينيسي، الذي يتسع لنحو 30 ألف متفرج.