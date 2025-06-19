شكرا لاهتمامكم بخبر حب وأشياء أخرى.. هكذا تتعامل هدى المفتي مع الشائعات العاطفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بين الحين والآخر، يصعد اسم الفنانة هدى المفتي في صدارة الترند في مصر، لأسباب ليست فنية على الإطلاق، وإنما تتعلق بحياتها الشخصية وتحديدًا علاقاتها العاطفية.

هدى المفتي وأحمد مالك

على الرغم من تكرار ارتباط اسمي هدى المفتي وأحمد مالك خلال الأشهر الماضية، والحديث عن علاقة عاطفية تجمع الثنائي، فإن هذه المرة اختلفت بعض الشيء، بعدما حصلا على مباركات رسمية من نجوم الفن، تراجعوا لاحقًا عنها.

الفنانة مي كساب، اختارت قبل ساعات، أن تبارك على المليء لكل من؛ هدى المفتي وأحمد مالك، وكتبت عبر “إنستجرام”: “مبروك يا حبايب قلبي ربنا يسعدكم ويفرحكم فرحانة علشانكم”.

إلا أن المطربة والممثلة، حذفت كلماتها الرقيقة بعد دقائق قليلة، من دون توضيحات، ما زاد من غموض وإثارة الموقف بين الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي وحقيقة العلاقة بينهما.

هدى المفتي وأحمد مالك في “مطعم الحبايب”

حبايب في المطعم فقط

في منتصف 2024، شارك أحمد مالك مع هدى المفتي بمسلسل “مطعم الحبايب”، وبمجرد عرض الحلقات الأولى من العمل الجديد، ازدادت الشائعات بارتباط عاطفي بين الثنائي، خاصة مع ظهورهما سويًا في أكثر من عمل فني قبل ذلك.

أحمد مالك وهدى المفتي، شاركا من قبل في 4 أعمال فنية بخلاف “مطعم الحبايب”، وهم فيلم “رأس السنة” في 2020، ومسلسل “بيمبو” في 2021، وفيلم “كيرة والجن” في 2022، ومسلسل “تحقيق” في نفس العام.

ووصلت الشائعات بين أحمد مالك وهدى المفتي لذروتها في شهر رمضان قبل الماضي، بعد ظهورهما سويًا مع رامز جلال ببرنامجه “رامز جاب من الآخر”، حيث لم تخلو الحلقة من تعليقات رامز الساخرة أمام الثنائي.

وألمحت هدى المفتي لمرة وحيدة، عن سر تكرار ظهورها مع أحمد مالك، قائلة: “أنا ومالك أصدقاء على المستوى الشخصي، فهو ذكي وهادي الطباع، أحب العمل معه جدا لأن طريقة تحضيره مختلفة جدا، يتقمص الشخصية بطريقة تجعلك تراقبه”.

شائعات كثيرة حول الحياة العاطفية لـ هدى المفتي

“بخت” ويجز

في 2022، طرح مغني الراب ويجز، أغنيته الشهيرة “البخت”، التي حققت الكثير من النجاح ووصلت لاحقًا لأكثر من 300 مليون استماع بـ”يوتيوب” فقط، ولكن صدى الأغنية لم يقتصر فقط على كونها عمًلا غنائيًا مميزة.

الأغنية التي تحكي عن شاب يتعرض للرفض من الفتاة التي أحبها، قال المتابعين حينها إنها محاكاة لعلاقة ويجز بالفنانة هدى المفتي، وأن مغني الراب كان يرغب في الارتباط بها بعدما توطدت علاقتهما في كواليس مسلسل “بيمبو”، وظهورهما سويًا.

وتعمد الثنائي عدم الرد على كل ما يُنشر في هذا الأمر لأكثر من 3 سنوات، قبل أن يحسم ويجز الجدل بكلمة “إخواتي”، التي هنأ بها هدى المفتي وخالد مختار بعد عرض مسلسل “80 باكو”.

ونشر ويجز عبر “إنستجرام” صورة للثنائي بتعليق: “ألف مبروك مختار وبوسي على مسلسل 80 باكو، فرحتلكوا أوي علشان إنتوا الاتنين إخواتي”، فيما قام بتلوين الكلمة الأخيرة باللون الأحمر.

ويجز يحسم الجدل بعد سنوات

أسئلة محرجة

لا تهتم هدى المفتي بأغلب ما يتم نشره عن حياتها الشخصية، فيما تكتفي في لقاءاتها التلفزيونية بالتنويه عن ضيقها الشديد من التدخل في حياتها بشكل مبالغ فيه، وقالت: “في ناس بتسأل أسئلة محرجة عن حالتي العاطفية، وحاجات مش خاصة بيهم، مبحبش حد يدخل في حياتي زيادة عن اللزوم بطريقة مبالغ فيها أو بشكل غير لائق”.

كما أكدت في تصريحات للإعلامية منى الشاذلي، أن البعض عرض عليها ارتباط عاطفي وزواج، ولكن الأمر كان من طرف واحد، لافتة إلى أنها تخشى المسؤولية بشكل كبير، ولا ترغب في اتخاذ خطوات رسمية في الوقت الحالي.

وبينما تنتشر الشائعات حول حياتها الخاصة، تتعمد هدى المفتي، تجاهلها، والظهور بأشياء أخرى، مثلما فعلت قبل يومين في ذروة تقارير تتحدث عن خطوبة رسمية قادمة مع أحمد مالك، بينما ظهرت هي تصنع “الرافيولي”، أحد أنواع الباستا الإيطالية المحشوة بالحبن.