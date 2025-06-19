المدير التنفيذي لمانشستر سيتي يتحدث عن المشاركة في بطولة مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي عن مشاركة فريقه في بطولة مونديال الاندية بنظامها الجديد.

سوريانو قال: “من المهم جدا أن نشارك في كأس العالم للاندية ، لأننا نادي عالمي لكرة القدم ، جذورنا راسخة ونفخر بها”.

اضاف: “يمكنك أن تكون مخلصا لتاريخ النادي وجماهيره التي تدعمك ، ويمكنك أيضا أن تكون عالميا وتظهر للعالم ما نقدمه، ونؤمن أنه كرة قدم رائعة، انه مزيج ناجح للغاية، ونحن فخورون به ، اعتقد أنها مبادرة رائعة ، ونحن سعداء جدا بتواجدنا هنا”.