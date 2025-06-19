شكرا لاهتمامكم بخبر مسلسل «عودة الوريثة الضائعة».. إليك القصة كاملة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح مسلسل “عودة الوريثة الضائعة” في لفت الأنظار منذ عرضه الأول، ليصبح حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي بفضل أحداثه وحبكته المشوقة.

وتدور أحداث المسلسل حول شابة تعيش حياة صعبة وتواجه التنمر في عملها، دون أن تعلم أنها وريثة عائلة ثرية تدير واحدة من أكبر الإمبراطوريات التجارية في البلاد. بعد سنوات من الغياب، تعود الفتاة إلى أحضان عائلتها وتكتشف حقائق صادمة وأسرارًا مدفونة عن ماضيها وعائلتها. تصاعد الصراعات داخل العائلة وبين موظفي الشركة يكشف عن طموحات وأحقاد دفينة، مما يجعل المشاهدين على أطراف مقاعدهم في انتظار ما سيحدث.

تقييم مميز



وحصل المسلسل على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDb، وهو إنجاز يُحسب لفريق العمل الذي نجح في تقديم قصة تجمع بين العمق الدرامي والتشويق، مع أداء مميز من نجومه الشباب.

المسلسل من تأليف زيزهاو يو وإخراج يوشي تيان، ويضم نخبة من المواهب الصاعدة والوجوه الجديدة مثل كيسي شرير، تريسا ريتشاردسون، جاسمين عليموفا، ستيفين بارتليت، وصوفيا دلفي، الذين قدموا أداءً لافتًا جعلهم محط أنظار الجمهور.

يُعرض المسلسل على منصة Drama Box الرقمية.

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