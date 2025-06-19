لاعب النصر السابق لكووورة: الهلال كان الأفضل أمام الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثنى خالد العقيلي، لاعب النصر السابق، على الأداء الكبير الذي قدمه الهلال أمام ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريق السعودي كان الطرف الأفضل.

واستهل الهلال، مشواره في كأس العالم للأندية 2025، بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ريال مدريد، أمس الأربعاء.

وقال العقيلي لكووورة “الهلال كان يستحق الفوز في لقاء الأمس، بعدما قدم مباراة تكتيكية عالية المستوى منذ البداية”.

وأضاف “سيموني إنزاجي مدرب الهلال، أدار اللقاء بذكاء، فالشوط الأول كان هلاليًا بالكامل مع خطوط متقاربة وتمرير سريع من لمسة واحدة، وتفاهم واضح بين اللاعبين، وكان الزعيم الأجدر بالفوز”.

وأشار إلى أن الهلال قدم صورة مشرفة للكرة السعودية، لكنه شدد على أهمية اللقاء المقبل أمام ريد بول سالزبورج.

ولفت “لقاء سالزبورج، هو الأهم للهلال في دور المجموعات بكأس العالم للأندية، ولا بد من الفوز لضمان التأهل إلى ثمن النهائي”.

ونوه “الهلال من أقوى الفرق العربية، ووصيف سابق للعالم، ويملك مجموعة مميزة تحت قيادة مدرب خبير”.

وأتم “رغم أن المدرب سيموني إنزاجي لم يتعرف على الفريق بالكامل بعد، إلا أن بصماته بدأت تظهر بوضوح”.

وكان ريد بول سالزبورج قد استهل مشواره في كأس العالم للأندية، بالفوز 2-1 على باتشوكا المكسيكي.