رسمياً.. مساعد أرتيتا مدربا لفريق بارما 

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي بارما الإيطالي اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المدرب الإسباني كارلوس كويستا لقيادة الفريق الأول حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

المدرب يبلغ من العمر 30 عاما وكان مساعد أرتيتا في فريق أرسنال ، ليؤكد اختيار النادي لموهبة تدريبية شابة ضمن مشروعه الطموح للعودة إلى الواجهة في الكرة الإيطالية.

ومن المنتظر أن يبدأ كويستا عمله مع الفريق فورًا استعدادًا للموسم المقبل، وسط ترقب جماهيري لما يمكن أن يقدّمه هذا الرهان الجريء من نتائج على أرض الملعب.