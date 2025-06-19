شكرا لاهتمامكم بخبر «أجرو فوود 2025».. إثيوبيا تحول الزراعة إلى قطاع صناعي مُنتج ومربح والان مع التفاصيل



شهدت العاصمة الإثيوبية اليوم الخميس انطلاق فعاليات الدورة الـ7 لمعرض إثيوبيا الدولي للأغذية الزراعية والتغليف 2025،«أجرو فوود»، أحد أكبر الفعاليات الصناعية والتجارية المتخصصة في شرق أفريقيا، وذلك بقاعة الألفية.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من 16 دولة، من بينها الصين، ألمانيا، الهند، المملكة العربية السعودية، تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب حضور أكثر من 156 شركة عرض دولية.

ويستمر المعرض الذي يهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة الصناعية، ودعم توجه إثيوبيا نحو التحول الزراعي الصناعي عبر جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لثلاثة أيام، جامعا نخبة من رواد الصناعات الزراعية والغذائية والتغليف والبلاستيك، في فعالية تجارية تشكل نقطة التقاء حيوية بين المصنعين الدوليين والموردين من جهة، والشركات الإثيوبية وصانعي السياسات من جهة أخرى.

وافتتح المعرض كل من وزير الدولة الإثيوبي بالصناعة، حسن محمد، والسفير التركي لدى إثيوبيا، بيرك باران، والسفير البرازيلي جان دير فيريرا دوس سانتوس،.

وأكد وزير الدولة الإثيوبي بالصناعة خلال كلمة له على أن الحكومة الإثيوبية تولي اهتماما متزايدا بتطوير سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الزراعية، وتسعى إلى رفع كفاءة الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية عبر إنشاء مجمعات صناعية زراعية حديثة.

وقال إن المعرض الذي افتتح اليوم يمثل منصة استراتيجية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية في قطاع الأغذية الزراعية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعمل على تسهيل دخول المستثمرين عبر سياسات جديدة وتحفيزات مستهدفة.

وينظم المعرض بالتعاون بين وزارة الصناعة الإثيوبية، ومؤسسة التجارة العادلة الألمانية، وشركة “برانا إيفنتس” المتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية.

يُعد معرض “أجرو فوود” من أبرز الفعاليات الاقتصادية في المنطقة، ويهدف إلى ربط الأسواق المحلية بالابتكارات العالمية، وتوسيع آفاق التعاون بين رواد الصناعة والمزارعين والمصنعين والمصدرين، بما يسهم في دعم جهود إثيوبيا لتحقيق الاكتفاء الغذائي وتحويل الزراعة إلى قطاع صناعي مُنتج ومربح.

وتعرض الجهات المشاركة في المعرض، مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية، الأغذية والمشروبات، تقنيات التعبئة والتغليف، حلول الطباعة، وتكنولوجيا البلاستيك، مما يعكس تنوعا في سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات الغذائية.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض عقد عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والشراكات التجارية بين العارضين المحليين والدوليين.

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