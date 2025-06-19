فريد يطرح أغنية “ضاع خيري” على المنصات الرقمية (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أطلق المطرب فريد أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ضاع خيري” عبر جميع المنصات الرقمية، ضمن سلسلة أعماله المنفردة التي يحرص على تقديمها لجمهوره بشكل متواصل.

فريد

يواصل فريد اتباع خطته التسويقية المميزة التي تعتمد على طرح أغنية جديدة تقريبًا كل شهر، وهو ما جعله يحظى باهتمام واسع من محبيه الذين ينتظرون جديده باستمرار، هذه الاستراتيجية ساعدت فريد على التميز داخل الوسط الفني من خلال تقديم محتوى غنائي متجدد ومكثف.

فريد

أغنية ضاع خيري

أغنية “ضاع خيري” تمثل بداية التعاون بين فريد وشركة “فايرال ويف” للإنتاج الفني التي ستتولى إنتاج وتوزيع أعماله القادمة، الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان كريم نيازي، وتنفيذ المنتج رامز سليمان.

فريد

يُذكر أن فريد قدّم خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني الناجحة مثل: “حب كان هموم، بشوفك قصادي، جعرافيا”.

كما حقق نجاحًا كبيرًا مع أغنيته “طب ياللي غايب” التي تجاوزت 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.

فريد

وكانت انطلاقة فريد الحقيقية عام 2022 من خلال أغنيته الشهيرة “بأمارة مين” التي حصدت أكثر من 180 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما تخطت الأغنية نصف مليار مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية مثل تيك توك، لتصبح واحدة من أنجح الأغاني الشبابية في مصر خلال السنوات الأخيرة.