شكرا لاهتمامكم بخبر حلا شيحة تتحدث عن عودتها للحجاب: الحقيقة واضحة كالشمس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - استندت الفنانة حلا شيحة إلى حديث شريف لتوضيح سبب عودتها إلى ارتداء الحجاب وارتباطها به مجددًا، إذ حرصت على مشاركة تجربتها مع جمهورها، خاصة بعد أن تلقت العديد من الأسئلة من متابعيها الذين طالبوها بالتحدث عن قرارها الجديد.

حلا شيحة تتحدث عن عودتها إلى الحجاب

وتحدثت حلا شيحة عن قرارها بارتداء الحجاب من جديد، حيث شاركت فيديو جديد عبر قناتها في “يوتيوب”، وأشارت إلى حديث نبوي شريف، قائلة: “قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديثًا عظيمًا، يتجلى جماله بوضوح الشمس: ‘تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك’، وهذا يعني أنني تركتكم على الطريق المستقيم والواضح، الذي لا يختلف ليله عن نهاره، ومن ينحرف عنه سيهلك”.

حلا شيحة: “حبيت تفرحوا معايا مليون مشاهدة”

وفي الأيام الماضية احتفلت الفنانة حلا شيحة، بتحقيق قناتها الجديدة على “يوتيوب” مليون مشاهدة، رفقة ابنتيها.

وشاركت حلا شيحة، صورًا لها بالحجاب عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وكتبت تعليقًا مفاده: “الحمد لله وصلت قناتي على يوتيوب إلى أكثر من مليون مشاهدة، مجرد رقم… بس ده دليل على صدق المشاعر والمحبة الرسالة الصادقة بتوصل.. يارب فعلًا تبقي صادقة دايمًا ويارب يجمعنا دايمًا على ما يحب ويرضى”.

حلا شيحة مع ابنتيها

وأضافت حلا شيحة: “من أعماق قلبي شكرًا لكل شخص دعم، تابع، علّق، أو اتأثر بكلمة، حبيت تفرحوا معايا”.

حلا شيحة

حلا شيحة تطلق قناتها الرسمية على “يوتيوب”

يذكر أن حلا شيحة، أعلنت الشهر الماضي عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، بدء مرحلة جديدة في مسيرتها.

وكشفت حلا شيحة، إطلاق قناتها الرسمية على “يوتيوب”، التي ستقدم خلالها محتوىً دينيًا، بالإضافة إلى تقديم خدمة جديدة على “إنستجرام” تتيح لمتابعيها الاشتراك بمقابل مادي للحصول على محتوى حصري ومزايا خاصة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل بشكل أعمق مع جمهورها.

حلا شيحا وشقيقتها

حلا شيحة ترسل رسالة روحية

في الأيام الأخيرة، قامت الفنانة حلا شيحة بإرسال رسالة روحية لمتابعيها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنت على فضل صلاة قيام الليل وتأثيرها الإيجابي في حياتها.

وأوضحت أن هذه الصلاة كان لها دور كبير في منحها الراحة والسكون، وقد ظهرت الفنانة في فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث قالت: “لا يوجد شيء أفضل من صلاة قيام الليل.

وأضافت حلا: “قد قضيت فترة طويلة أصلي قيام الليل ولاحظت نشاطًا في يومي وبركة في كل ما أتمناه. إذا كان هناك من يشعر بالتعب النفسي أو الجسدي، أو يواجه أي مشكلة، أنصحه بأن يقوم في الليل ويصلي ركعتين قبل النوم”.

حلا شيحة: “تابعوني على قناتي في يوتيوب”

وظهرت حلا شيحة في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “إنستجرام”، حيث دعت جمهورها بشكل مباشر لمتابعة قناتها الجديدة على “يوتيوب”.

وقد أرفقت رابط القناة بعبارة: “تابعوني على قناتي في يوتيوب”، وطلبت من متابعيها التفاعل من خلال الضغط على زر الاشتراك ومشاركة القناة مع الآخرين.

كما أضافت حلا، لمستها الروحانية في دعوتها، حيث عبرت عن توجهها الحالي بقولها: “ديننا بهجة وحياة أجمل، وروح أطيب، وقلب أنقى، وسعادة مختلفة، وشوق لما هو أعلى وأغلى.. يارب يتقبل ويكون خالصًا لله، ومع بعض إحنا أقوى”.

تندرج هذه الكلمات ضمن سلسلة من الرسائل الإيمانية التي بدأت حلا شيحة، مشاركتها مع جمهورها منذ عودتها الأخيرة إلى ارتداء الحجاب، مما أحدث تحولًا في نوعية المحتوى الذي تقدمه على منصاتها.