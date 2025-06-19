شكرا لاهتمامكم بخبر كيف قهر “المعلم” حسن شحاتة القطبين قبل صناعة المجد مع الفراعنة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - “حسن شحاتة يا معلم.. خلي الشبكة تتكلم”.. دائمًا ما نسمع عن المعجزات، تلك اللحظات الاستثنائية التي تتحدى المنطق، لكنها تبقى نادرة الحدوث في عالم كرة القدم، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقهر الكبار والوقوف في وجه الأندية العريقة المسيطرة على البطولات، فالتاريخ الكروي لا يبتسم كثيرًا للفرق الصغيرة، لكن أحيانًا، تتحق هذه المعجزات ولا تُنسى، وواحدة من تلك القصص صنعها “المعلم” حسن شحاتة.

المعلم حسن شحاتة يعتبر أحد أعظم رموز كرة القدم المصرية، وبصمته واضحة لا تنسى في سجل الرياضة الوطنية، فقد كان بمثابة “العمود الفقري” في تاريخ مصر الكروي، سواء خلال مسيرته كلاعب مميز أو كمدرب ناجح صنع أمجادًا لا تنسى.

بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الفنية، حقق إنجازات مذهلة مع نادي المقاولون العرب، بالإضافة إلى إنجازاته الخالدة مع منتخب الفراعنة، حيث قاد الفريق لتحقيق بطولات قارية عديدة، وضخّم مكانة كرة القدم المصرية على الساحة الدولية.

المعلم لم يكن مجرد مدرب أو لاعب، بل كان رمزًا للوطنية والاحترافية والإصرار، وأصبح اسمه مرادفًا للنجاح والتفاني في كرة القدم المصرية.

نشأة المعلم حسن شحاتة

يحتفل اليوم الخميس نجم الزمالك ومنتخب مصر حسن شحاتة، بعيد ميلاده الـ76، حيث وُلد المعلم في 19 يونيو 1949، وترك بصمة لا تنسى في تاريخ كرة القدم المصرية وخاصة بمركز الهجوم.

حسن شحاتة

حسن شحاتة والفارس الأبيض

حسن شحاتة يحتل مركز ثاني الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك في جميع البطولات والمسابقات، متفوقًا على العديد من المهاجمين رغم أنه لم يكن لاعب هجوم صريحا.

سجل شحاتة خلال مشواره مع الزمالك 102 هدف، منها 77 هدفًا في الدوري المصري، و10 أهداف في بطولة كأس مصر، و6 أهداف في البطولات الأفريقية، بالإضافة إلى 9 أهداف في كأس أكتوبر.

حسن شحاتة هو اللاعب الذي قص شريط أهداف نادي الزمالك في بطولات الأندية الأفريقية، حيث كان أول من يسجل ثنائية للفريق الأبيض في المنافسات القارية، وتحقق هذا الإنجاز عندما أحرز هدفين في شباك أهلي طرابلس الليبي خلال بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1976، ليثبت بذلك مكانته كأحد اللاعبين المؤثرين في تاريخ الزمالك على الصعيدين المحلي والقاري.

حسن شحاتة

مسيرة حسن شحاته التدريبية

بدأ حسن شحاتة مسيرته التدريبية فور اعتزاله اللعب، حيث كانت البداية مع فريق ناشئي الزمالك تحت 19 سنة، ثم اتجه إلى التدريب خارج مصر، حيث درب نادي الوصل الإماراتي عام 1986، بالإضافة إلى فترات تدريب مع أندية مثل المريخ المصري والشرطة العماني والاتحاد السكندري.

حسن شحاتة

وفي الفترة ما بين 1996 و2000، نجح في قيادة ثلاثة أندية مصرية هي المنيا والشرقية ومنتخب السويس، إلى الصعود من الدرجة الأدنى إلى الدوري الممتاز، ما أكسبه شهرة كبيرة في الوسط الكروي المحلي.

المعلم والفراعنة

ويعتبر حسن شحاتة أنجح مدرب في تاريخ الكرة المصرية، وحقق إنجازات لم يسبق إليها أحد في مصر أو قارة أفريقيا، بتتويجه بالثلاثية التاريخية لبطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، قاد المعلم منتخب مصر في 86 مباراة، حقق فيها 52 فوزًا، وتعادل في 16، وخسر 18، وسجل الفريق تحت قيادته 170 هدفًا، مقابل استقبال 80 هدفًا.

حسن شحاتة

إلى جانب ذلك، فاز مع المنتخب بعدة ألقاب أخرى، من بينها دورة الألعاب العربية عام 2007 ودورة حوض وادي النيل عام 2011، مما جعله رمزًا لا يُنسى في تاريخ كرة القدم المصرية.

قهر القطبين

في تجربة فريدة لا تنسى قهر حسن شحاتة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعدما قاد تدريب المقاولون العرب، واستطاع أن يحقق ما يشبه المعجزة مع أحد الفرق التي لم تكن تحسب ضمن الكبار أو أصحاب الطموحات البطولية الكبيرة.

ورغم قلة الإمكانيات مقارنة بعمالقة الدوري، نجح شحاتة في خلق توليفة فنية مقاتلة، لا تعرف المستحيل، قادرة على الوقوف أمام الأندية الثقيلة، وكانت النتيجة إنجازًا مذهلًا حين قاد الفريق للفوز بكأس مصر عام 2003، متغلبا على فرق لها تاريخ طويل وسيطرة شبه دائمة على منصات التتويج، ليتحول المقاولون حينها من مجرد مشارك إلى بطل حقيقي في نظر الجميع.

حسن شحاته

لم تكن تلك البطولة مجرد لقب يضاف إلى خزانة النادي، بل كانت تأكيدًا على أن الروح والانتماء والإيمان بالفكرة يمكنها أن تسبق المال والنجومية، إنها لحظة كروية نادرة، أعادت للأذهان أن المستحيل في الكرة ليس له وجود، وأن “المعلم” حسن شحاتة لم يكن فقط صانع أمجاد المنتخب، بل أيضًا صانع معجزة كروية ستظل محفورة في ذاكرة الكرة المصرية.

لقب المعلم

لقب “المعلم” لم يكن مجرد وصف عابر، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من هوية حسن شحاتة، ذلك النجم الذي عشقته جماهير الزمالك والمنتخب الوطني على حد سواء.

حسن شحاتة

جاء هذا اللقب من الجماهير الزملكاوية، التي كانت تهتف له بحرارة بعد كل هدف يسجله بأسلوبه المميز والممتع، حتى ارتبط اسمه بعبارة شهيرة ترددت كثيرًا في مدرجات الكرة المصرية: “حسن شحاتة يا معلم.. خلي الشبكة تتكلم”.

كانت أهدافه تمتاز بالفن والذكاء، وكانت طريقته جعلته مختلفًا عن غيره، ليتحول لقب “المعلم” من مجرد هتاف جماهيري إلى رمز دائم يلازمه في كل مراحل مسيرته.