عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة إنتر وأوراوا ريدز في كأس العالم للأندية 2025، التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة

يترقب جمهور الكرة العالمية، مباراة إنتر الإيطالي ضد أوراوا ريدز الياباني في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام السبت المقبل على ملعب “لومن فيلد” في مدينة سياتل الأمريكية.

يدخل إنتر اللقاء بعد تعادله في مباراته الأولى أمام مونتيري المكسيكي (1-1)، بينما يسعى أوراوا لتعويض خسارته أمام ريفر بليت بنتيجة (3-1).

المباراة ستكون حاسمة في تحديد فرص التأهل إلى دور الـ16، خصوصًا أن نظام البطولة الجديد يعتمد على تأهل أول وثاني كل مجموعة فقط.

إنتر، بقيادة مدربه الجديد كريستيان كيفو، يطمح للقب عالمي ثانٍ بعد تتويجه في نسخة 2010، بينما يعتمد أوراوا على خبرته الآسيوية كفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال آسيا، آخرها في 2022.

ويرصد كووورة في السطور التالية، موعد مباراة إنتر وأوراوا ريدز في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة..