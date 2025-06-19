برشلونة يتحرك لحل أزمة نيكو ويليامز .. والأمل قائم!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ما زال نادي برشلونة يعمل بكل قوة لإتمام صفقة التعاقد مع النجم الإسباني نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، رغم العقبات المالية التي تعرقل التقدم في المفاوضات.

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد دخل برشلونة في حسابات دقيقة خلال الأيام الأخيرة، إذ اضطر مؤخرًا لدفع 26.3 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لحارس المرمى خوان غارسيا.

واليوم، يواجه وضعًا مشابهًا مع نيكو، حيث يرفض نادي أتلتيك بلباو التفاوض ويتمسك بسداد الشرط الجزائي بالكامل، والبالغ 58 مليون يورو، والذي قد يصل فعليًا إلى 62 مليونًا بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة ومؤشر الأسعار.

ورغم هذه التحديات، يواصل برشلونة سعيه الحثيث لضم ويليامز، خصوصًا أن اللاعب نفسه عبّر عن رغبته القوية في ارتداء قميص البلاوغرانا والعمل تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وأشارت التقارير إلى أن اجتماعًا مهمًا عُقد اليوم في مكاتب برشلونة ضمّ مسؤولين رياضيين وماليين لبحث سبل دفع الشرط الجزائي.

يفكر النادي في خيار الدفع على أقساط، ولكن بلباو، حتى الآن، لا يُبدي أي مرونة في هذا الجانب، والعلاقات بين الناديين ليست في أفضل حالاتها.

رغم ذلك، يواصل مسؤولو برشلونة دراسة الخيارات المالية المتاحة، ويعتقدون أن الصفقة لا تزال قابلة للتحقيق، وأن نيكو ويليامز سيصبح قريبًا لاعبًا في صفوف البارسا، حيث ينتظره صديقه لامين يامال في الكامب نو.