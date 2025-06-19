توظيف كيميتش في مرمى نيران أسطورة البايرن

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقد ماركوس بابل، أسطورة بايرن ميونخ السابق، تعددية توظيف اللاعب جوشوا كيميتش داخل المستطيل الأخضر مع العملاق البافاري، تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

ونشر موقع جول العالمي، تصريحات بابل، خلال مقابلة مع Sport.de، حيث قال “يجب أن يتوقف كيميتش عن التجول داخل الملعب، وعليه الالتزام بمركزه الأفضل”.

وأضاف “تحركات جوشوا كيميتش العشوائية في الملعب، تُضر كثيرا بتوازن الفريق البافاري، وهذا لغز كبير بالنسبة لي”.

وتابع “اللاعب مر مؤخرًا بفترة شعر فيها أنه مضطر لفعل كل شيء، ونتيجة لذلك تعرض قلب دفاع البايرن للكثير من المشاكل، وظهر بشكل سيئ للغاية”.

وأكد بابل، الذي قضى 8 أعوام في بايرن ميونخ، كظهير أيمن، أن إصرار كيميتش على اللعب في وسط الملعب، قرار غير صائب.

وشدد “يجب على كيميتش، أن يبقى في مركزه الأفضل، وهو الظهير الأيمن، حيث يظهر بمستويات عالمية في هذا التوظيف، لكنه يقدم مستويات متوسطة عندما يشارك في خط الوسط”.

Getty Images

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل المستمر في ألمانيا، حول المركز المثالي لجوشوا كيميتش.

ويرى اللاعب، مستقبله في وسط الملعب، رغم أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ السابق، استخدمه في كثير من الأحيان كظهير أيمن، ونفس الحال مع جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا.

ومع استمرار المدرب الحالي للبافاري، فينسنت كومباني، في إشراك كيميتش بخط الوسط، قد تُسلط المزيد من الأضواء على هذا القرار، بعد انتقادات ماركوس بابل القاسية.

Getty Images

ولعب كيميتش، أكثر من 230 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، منذ انضمامه من لايبزيج.

وفي الوقت الذي يسعى فيه بايرن ميونخ لمواصلة تألقه في كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكاسح 10-0 على أوكلاند سيتي، سيكون على كومباني أن يقرر ما إذا كان سيستمر في الاعتماد على كيميتش في الوسط، أو يُعيده إلى مركزه السابق في الخط الخلفي، تماشيًا مع تصاعد الدعوات لتلك الخطوة.

ويرتبط جوشوا كيميتش، البالغ من العمر 30 عامًا، بعقد مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2029.