شكرا لاهتمامكم بخبر إنجاز اقتصادي بارز.. مصر التاسعة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والان مع التفاصيل



حققت مصر إنجازاً اقتصادياً بارزاً خلال 2024، حيث احتلت المركز التاسع عالمياً بقائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات 47 مليار دولار؛ وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (أونكتاد).

وجاء الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الخميس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

قفزة نوعية

أشار التقرير إلى أن مصر تقدّمت من المرتبة 32 عالميًا في عام 2023، والتي سجلت خلالها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار فقط، إلى المرتبة التاسعة في 2024، مدعومة بعدد من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة، الذي جذب اهتمامًا استثماريًا إقليميًا ودوليًا واسعًا.

بهذا الإنجاز، جاءت مصر مباشرة بعد دول كبرى مثل الولايات المتحدة، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والصين، ولوكسمبورغ، وكندا، والبرازيل، وأستراليا، متفوقة على العديد من الاقتصادات الكبرى والناشئة حول العالم.

ريادة أفريقية

وفي سياقٍ متصل، كشف التقرير عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية بنسبة 75% خلال عام 2024، لترتفع من 55 مليار دولار إلى 97 مليار دولار. وتصدرت مصر الدول الأفريقية من حيث حجم التدفقات ونسبة النمو التي بلغت 373%، متقدمة على دول مثل إثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأوغندا.

تراجع عالمي واستقرار في الدول النامية



رغم هذا النمو في بعض المناطق، أظهر التقرير تراجعًا عامًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 11%، حيث انخفض من 1.67 تريليون دولار في 2023 إلى 1.5 تريليون دولار في 2024. كما تراجعت الاستثمارات في الدول المتقدمة بنسبة 22%، في حين استقرت في الدول النامية، وارتفعت في الدول الأقل نموًا بنسبة 9%.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR