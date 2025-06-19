ضبط المتهمين باحتجاز أجنبي لخلافات بينهم على تجارة العملة بمدينة نصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ بشأن احتجاز أحد الأشخاص يحمل “جنسية إحدى الدول” من قبل آخرين لخلافات بينهم حول الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

احتجاز أجنبي لخلافات على تجارة النقد الأجنبى

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام بعض الأشخاص بإقتياد آخر “يحمل جنسية إحدى الدول” وإحتجازه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بمحافظة بالشرقية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من خلال الفحص إلى تحديد مكان احتجاز المجنى عليه وباستهدافه أمكن تحريره وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص “يحملون ذات الجنسية”)، وبحوزتهم (مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه).

وبمواجهتهم أقروا بوجود معاملات مالية بينهم وبين المجنى عليه فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، قام على إثرها المجنى عليه بالتحصل منهم على مبلغ مالى وإنفاقه على متطلباته الشخصية، مما دفعهم لإحتجازه لإجباره على سداد ذلك المبلغ، وبسؤاله أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.