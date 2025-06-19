أخبار اليمن : إيران تستهدف بضربة مركبة مواقع عسكرية وصناعية صهيونية

إيران تستهدف بضربة مركبة مواقع عسكرية وصناعية صهيونيةأعلن الحرس الثوري في إيران،اليوم الخميس، عن إطلاقه موجة جديدة من عملية "الوعد الصادق 3"، لاستهداف الكيان الصهيوني رداً على عدوانه على الجمهورية الإسلامية.

وقال الحرس الثوري، في البيان رقم 13 نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الموجة الخامسة عشرة، هي هجمات مركبة تجمع بين الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة، تستهدف مواقع عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعات العسكرية للكيان الصهيوني في مدينتي حيفا ويافا (تل أبيب) بفلسطين المحتلة.

ولفت إلى أن الهجوم الجوي باستخدام الطائرات المسيّرة اليوم مستمر بأكثر من 100 طائرة قتالية وانتحارية، مركّزاً بشكل خاص على أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ في حيفا ويافا (تل أبيب).

وأكد أن العمليات الصاروخية ذات الطابع التصعيدي والمؤثر على البنية العسكرية وصناعة الأسلحة لا تزال على رأس أولويات المرحلة الحالية.

وكان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق أن قوات الجو-فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية شنت عصر اليوم الخميس، موجة جديدة من الهجمات على أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطبقا لوكالة "تسنيم"، فقد دوت صفارات الإنذار في مدن عكا وحيفا ومناطق واسعة من شمال الأراضي المحتلة عقب هذه الضربات.

يشار إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار عملية "الوعد الصادق 3" التي بدأت قبل سبعة أيام، واستهدفت خلالها مناطق استراتيجية في يافا تل أبيب، حيفا، ومدن أخرى داخل الكيان الصهيوني.

ووفق المصدر عينه؛ فإن هذه العملية تندرج في سياق الرد المباشر على العدوان الجوي الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين، بالإضافة إلى مدنيين أبرياء.

في المقابل، قال جيش العدو الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، فيما أفادت الجبهة الداخلية للعدو بإطلاق صافرات إنذارات لسكان مناطق الشمال، لا سيما الكرمل وخليج حيفا.