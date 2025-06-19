شكرا لاهتمامكم بخبر 3 شروط.. ماذا يحتاج الترجي للفوز على لوس أنجلوس في مونديال الأندية؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يخوض الترجي التونسي (الجمعة) مباراته الثانية في بطولة كاس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

وكان فريق العاصمة التونسية خسر في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الرابعة أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد.

ولن تكون مهمة ممثل كرة القدم التونسية سهلة أمام منافس يضم في صفوفه عدة عناصر تملك خبرات كبيرة في كرة القدم العالمية.

وعبر التقرير التالي، ترصد “العين الرياضية” 3 شروط تفتح الباب أمام فوز الترجي على منافسه الأمريكي.

التخلص من الضغط السلبي



كبّل الضغط السلبي نجوم الفريق التونسي خلال مباراة الفريق الأولى في البطولة أمام عملاق كرة القدم السعودية.

ويتعين على اللاعبين تقديم أفضل مستوياتهم واللعب على حقيقة إمكاناتهم، خاصة أن مسألة الترشح للدور المقبل شبه محسومة لفائدة تشيلسي وفلامنغو.

مدرب الترجي ماهر الكنزاري مطالب بالاشتغال على الجانب النفسي الذي شكل نقطة ضعف فادحة في موقعة “لينكولن فاينانشيال فيلد”.

اللعب بتوازن



افتقد بطل تونس للتوازن الفني خلال الشوط الأول من مواجهة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وفشل الفريق في عملية بناء الهجمة بسبب الخلل الذي كان يعاني منه في خط وسط الميدان وتكبيل الأجنحة بالواجبات الدفاعية.

ومن المنتظر أن يعول مدرب الترجي على طريقة اللعب ذاتها التي اعتمدها في الشوط الثاني أمام فلامنغو، والتي سمحت للفريق باستعادة توازنه.

حسن اختيار التشكيل



قام ماهر الكنزاري بعدة خيارات فنية غير موفقة خلال الظهور الأول للفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المتوقع أن يقع الدفع بالثلاثي أشرف الجبري وإلياس موكوانا وعبدالرحمن كوناتي على حساب كل من يان ساس ورودريغو رودريغيز وشهاب الجبالي.

ويخوض الترجي البطولة بصفوف شبه مكتملة، حيث يغيب عنه فقط لاعب الوسط التوغولي روجيه أهولو بسبب لعنة الإصابة.

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