عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة لوس أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025، التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة

يخوض الترجي التونسي اختبارًا صعبًا عندما يواجه لوس أنجلوس إف سي، فجر السبت على ملعب “جيوديس بارك” في مدينة ناشفيل الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025.

كلا الفريقين يدخل اللقاء بلا نقاط بعد خسارتهما في الجولة الأولى (0-2)، حيث سقط الترجي سقط أمام فلامنجو البرازيلي، بينما خسر لوس أنجلوس أمام تشيلسي الإنجليزي بنفس النتيجة.

لذا، تمثل هذه المباراة فرصة أخيرة لكليهما لإنعاش آمال التأهل، ما يجعلها مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويرصد كووورة في السطور التالية، موعد مباراة لوس أنجلوس والترجي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة..