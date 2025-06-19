وجهة غير متوقعة تطارد موراتا

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا يزال مستقبل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، غامضًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويلعب موراتا في الوقت الحالي لصالح جالطة سراي التركي، على سبيل الإعارة من ميلان.

وتنتهي فترة إعارة ميلان مع الفريق التركي، في 20 يناير/كانون ثان المقبل، علمًا بأن اللاعب الإسباني يرتبط بعقد مع ميلان حتى صيف 2028.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو“، فإن كومو الإيطالي يهتم كثيرًا بتعزيز هجومه هذا الصيف، بالحصول على خدمات موراتا.

ويُعد كومو، أحد أكثر الأندية نشاطا في سوق الانتقالات الحالي، فبعد تأكيد استمرار المدرب سيسك فابريجاس، قام النادي بجلب مارتن باتورينا من دينامو زغرب، مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين كحوافز.

كما يعمل كومو على تدعيم الفريق بلاعبين آخرين، مثل المدافع الإنجليزي تشارلي كريسويل، من تولوز الفرنسي.

AFP

ووفقًا لصحيفة “إل جيورنو“، فإن موراتا، البالغ من العمر 32 عامًا، يتواجد على طاولة كومو، بجانب روبيرتو بيتشولي مهاجم كالياري.

ويعرف فابريجاس، قدرات موراتا جيدًا، وقد لعبا معًا في تشيلسي حتى يناير/كانون ثان 2019.

وينص الاتفاق بين ميلان وجالطة سراي، على بقاء موراتا في إسطنبول حتى يناير/كانون ثان 2026، على أن يقرر النادي التركي وقتها، ما إذا كان سيفعل خيار الشراء مقابل 8 ملايين يورو أو يمدد الإعارة حتى 30 يونيو 2026، لكن لا يُستبعد أن تنتهي الإعارة مبكرًا، مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات.

وهناك من لا يستبعد استمرار موراتا في ميلان، خاصة مع قدوم المدرب ماسيميليانو أليجري، وهو الذي سبق وأن درب اللاعب في يوفنتوس.

وهناك من يرجح عودة موراتا إلى إسبانيا، خصوصًا بعد تصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها انفتاحه على الانضمام إلى خيتافي، الذي نشأ فيه، كما أن إشبيلية مهتم أيضًا بالتعاقد معه.