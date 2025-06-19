“تصدّوا.. ولم يُكافَأوا”.. تألق الشناوي وبونو دون تتويج في كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025 تألقًا لافتًا لعدد من حراس المرمى العرب، وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس الأهلي، وياسين بونو حارس الهلال السعودي، لكن ورغم الأداء البطولي، فإن اللمسات الأخيرة والهجمات الحاسمة منحت الأفضلية لحراس آخرين في الجوائز الفردية.

الشناوي يقدّم واحدة من أفضل مبارياته

تألّق محمد الشناوي خلال مواجهة فريقه الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

أرقام الشناوي أمام إنتر ميامي

لعب 90 دقيقة كاملة

أنقذ 5 فرص محققة على المرمى

تصدى لـ 3 فرص من داخل منطقة الجزاء

لمس الكرة 44 مرة

لكم الكرة 3 مرات

أخرج الكرة بنجاح مرتين

مرّر 23 تمريرة صحيحة من أصل 28

نفّذ 13 كرة طولية، منها 8 بشكل سليم

حصل على تقييم 8.6

ورغم الأداء الدفاعي المميز، إلا أن جائزة رجل المباراة ذهبت لحارس الفريق المنافس.

أوسكار أوستر.. الأفضل في قمة الأهلي وإنتر ميامي

حصل حارس إنتر ميامي أوسكار أوستر على جائزة رجل المباراة بعد تألقه اللافت أمام الأهلي.

أبرز أرقام أوستر

تصدى لـ 8 فرص محققة

أنقذ 5 فرص من داخل الـ18

لمس الكرة 38 مرة

مرّر 20 تمريرة صحيحة من أصل 23

لعب 10 كرات طولية، 7 منها صحيحة

تصدى لركلة جزاء

حصل على تقييم 9.6

تواجد في التشكيل المثالي للجولة الأولى

التصدي لركلة الجزاء كان أحد الأسباب الرئيسية في ترجيح كفته للفوز بالجائزة الفردية.

ياسين بونو.. بطل الهلال في وجه ريال مدريد

لم يكن المغربي ياسين بونو بعيدًا عن التألق، حيث لعب دورًا حاسمًا في الحد من خطورة ريال مدريد، رغم تعادل الهلال في النهاية بهدف لمثله.

أرقام بونو أمام ريال مدريد

تصدى لـ 6 فرص محققة

أنقذ 5 كرات من داخل منطقة الجزاء

لمس الكرة 43 مرة

مرّر 13 كرة طولية صحيحة من أصل 24

تصدى لركلة جزاء

حصل على تقييم 8.3

ورغم كل هذه الأرقام، لم يحصل بونو على جائزة رجل المباراة، التي ذهبت إلى لاعب ريال مدريد جونزالو جارسيا، صاحب هدف اللقاء الوحيد.