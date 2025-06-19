كوانساه يحسم موقفه من مغادرة ليفربول نحو باير ليفركوزن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو بتطورات جديدة بشأن مستقبل كوانساه، لاعب ليفربول، حيث أبدى اللاعب انفتاحه على فكرة الانتقال إلى باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقًا لرومانو، هناك تواصل مباشر حاليًا بين ليفربول وباير ليفركوزن لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

يأتي ذلك بعد أن أتمّ ليفربول تعاقده الرسمي مع فريمبونغ من باير ليفركوزن، وأصبح قريبًا من ضم فيرتز، لتعود المفاوضات مجددًا بشأن كوانساه.