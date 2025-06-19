شكرا لاهتمامكم بخبر معلق مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف معنا عبر التقرير التالي على هوية معلقي مباراة الأهلي وبالميراس المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.

تترقب جماهير الأهلي المصري بشغف كبير مباراة فريقها مع بالميراس البرازيلي في ثاني مواجهات المارد الأحمر في مونديال الأندية 2025.

وكان نادي القرن الأفريقي قدم مستوى كبيرا في مباراته الأولى أمام إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، وكان قريبًا من الفوز، إلا أنه خرج بنقطة التعادل.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصار في هذه المباراة من أجل وضع قدم في دور الـ16 قبل المواحهة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي.

ومع أهمية المباراة، تبحث جماهير النادي الأهلي عن كل ما يتعلق بهذه المواجهة من قنوات وموعد وبالتأكيد هوية معلقين هذه المباراة، وهو ما نكشفه في التقرير التالي.

معلق مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

مع تعدد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية يوجد أكثر من خيار صوتي للتعليق على المواجهة نستعرضه معكم أدناه:

قناة MBC Masr 2: فارس عوض

قناة MBC Action: عبدالله الحربي

منصة DAZN: محمد الشاذلي





موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية يوم الخميس الموافق 19 يونيو/ حزيران 2025، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 08:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

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