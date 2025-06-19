لا داعي للقلق.. انبعاث رائحة غاز بالمنيب نتيجة أعمال فنية مخططة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدرت محافظة الجيزة تنويها مهما للمواطنين بمنطقة المنيب تشير إلى أنه ورد إخطار إلى مركز السيطرة والتحكم من غرفة الطوارئ المركزية للغاز الطبيعي، يفيد بقيام الجهات المختصة بأعمال ربط خط الغاز الطبيعي لقطاعي 29 و30 بشارع 6 أكتوبر – المنيب، وذلك اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، على أن تستمر الأعمال بشكل متناوب حتى الساعة 6:00 صباحًا من اليوم التالي.

وأشارت المحافظة إلى أن تلك الأعمال قد ينجم عنها انبعاث رائحة غاز طبيعي في محيط المنطقة، وهي أعمال تتم وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان وتحت إشراف فني متخصص.

وأهابت المحافظة بالمواطنين عدم الانزعاج من رائحة الغاز، مؤكدة أن الأمر آمن تمامًا وتحت السيطرة الكاملة، وجارٍ المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة.

حريق عقار في الكيت كات

وفي وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني مكون من طابقين بشارع توكل عصران بمنطقة الكيت كات في إمبابة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق في عقار بشارع توكل عصران بمنطقة الكيت كات بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة، بقيادة رئيس المباحث، المقدم محمد طارق، إلى محال البلاغ، مدعومين بسيارات الإسعاف، تحسبًا لوجود مصابين، وبإبلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

حريق في الطابق الأول

وبالفحص تبين أن الحريق شب في الطابق الأرضي بعقار مكون من طابقين، وفرضت الأجهزة الأمنية سياجًا أمنيًا بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم.

فيما حاصرت قوات الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها إلى المجاورات، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول الواقعة، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، لكشف تفاصيل الواقعة والوقوف على سبب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.