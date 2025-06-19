كلاسيكو جديد.. قرعة السوبر السعودي تضع النصر في مواجهة الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أجريت مراسم قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي أولى بطولات الموسم الكروي 2025-2026، اليوم الخميس.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد بطل دوري روشن للمحترفين، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، في مواجهة قوية بكلاسيكو مرتقب ضد النصر في الطرف الأول من نصف النهائي.

وفي الطرف الآخر من نصف النهائي، يتقابل الهلال وصيف الترتيب في الدوري، مع القادسية صاحب المركز الرابع في الدوري ووصيف كأس الملك أيضا.

ويلتقي الفائز من المباراتين في نهائي البطولة، التي تقام في 19 حتى 23 أغسطس/ آب المُقبل، في هونج كونج.

وحقق الهلال لقب النسخة الماضية من البطولة، من أصل 5 ألقاب للزعيم، حيث كان قد تغلب على الأهلي بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل 1-1.

بينما فاز النصر على التعاون 2-0، ليضرب الفريقان موعدا بديربي عملاقي الرياض في النهائي، قبل أن يفوز الأزرق برباعية مقابل هدف.