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كارثة حقيقية.. كيف كذب الفيفا على نفسه في كأس العالم للأندية؟

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كارثة حقيقية.. كيف كذب الفيفا على نفسه في كأس العالم للأندية؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أجواء كئيبة في ملاعب نصف فارغة، إعلانات مزعجة تتكرر باستمرار، وهيمنة أوروبية على مستوى متواضع.. بطولة كأس العالم للأندية، التي وصفها جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بأنها “عصر جديد لكرة القدم”، بدأت متعثرة.

لكن بينما يشكو الجميع من الأجواء “الغريبة” أو الافتقار إلى “الحماس”، وتوجيه الجماهير ووسائل الإعلام انتقادات شديدة للبطولة، يرسم الاتحاد الدولي لكرة القدم صورته الخاصة في ختام اليوم الأول من مباريات دور المجموعات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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