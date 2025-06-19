هل حرض جاتوزو كييزا على مغادرة ليفربول؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصر جينارو جاتوزو المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا، على ضرورة أن يحصل فيديريكو كييزا لاعب ليفربول، على دقائق منتظمة من أجل العودة لتشكيل الأزوري.

وتم تقديم جاتوزو مدربا جديدا للمنتخب اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الإيطالي، ليخلف لوتشيانو سباليتي الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

وقال جينارو إنه تحدث بالفعل مع بعض اللاعبين بمن فيهم جناح ليفربول، كييزا.

وأوضح: “أخبرته أنه بحاجة إلى إيجاد طريقة للاستقرار واللعب بانتظام، هذا ينطبق على الجميع”.

وفي نفس السياق، يبحث كييزا عن مخرج للرحيل عن ليفربول، للعب بشكل منتظم في الموسم الجديد، فيما يعد نابولي من بين الأندية المهتمة بالجناح الإيطالي.

جدير بالذكر أن كييزا شارك في 14 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات بالموسم المنصرم، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.