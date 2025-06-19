اخبار الخليج / اخبار اليمن

مجموعة “بيك الباتروس” تعزز حضورها عالميا بانضمامها إلى “IAAPA”

0 نشر
0 تبليغ

  • مجموعة “بيك الباتروس” تعزز حضورها عالميا بانضمامها إلى “IAAPA” 1/6
  • مجموعة “بيك الباتروس” تعزز حضورها عالميا بانضمامها إلى “IAAPA” 2/6
  • مجموعة “بيك الباتروس” تعزز حضورها عالميا بانضمامها إلى “IAAPA” 3/6
  • مجموعة “بيك الباتروس” تعزز حضورها عالميا بانضمامها إلى “IAAPA” 4/6
  • مجموعة “بيك الباتروس” تعزز حضورها عالميا بانضمامها إلى “IAAPA” 5/6
  • مجموعة “بيك الباتروس” تعزز حضورها عالميا بانضمامها إلى “IAAPA” 6/6

شكرا لاهتمامكم بخبر مجموعة “بيك الباتروس” تعزز حضورها عالميا بانضمامها إلى “IAAPA” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة استراتيجية تعكس طموحًا إقليميًا ودوليًا، أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات بيك الباتروس المملوكة لرجل الأعمال المصري كامل أبو علي انضمامها رسميًا إلى الرابطة الدولية للمُتنزهات والألعاب والمرافق الترفيهية (IAAPA)، كأول كيان فندقي مصري مغربي يستفيد من عضوية هذه المنظمة العالمية المتخصصة في صناعة الترفيه والوجهات العائلية.

وتُعد “IAAPA” التي تتخذ من أورلاندو – فلوريدا الأمريكية، مقرًا لها المظلة الأوسع نطاقًا للجهات العاملة في مجالات المنتزهات المائية وحدائق الحيوانات والأحواض المائية والمتاحف السياحية، إلى جانب مراكز الترفيه العائلية وتمنح عضويتها فرصًا فريدة للتواصل مع قادة الصناعة عالميًا والمشاركة في أبرز المعارض والفعاليات التي ترسم ملامح مستقبل السياحة الترفيهية.

من جهته، أوضح محمد عيد سليمان رئيس قطاع التسويق الاقليمي لمجموعة  بيك الباتروس فى مصر والمغرب، أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا بتعزيز جودة الخدمات خاصة في الوجهات السياحية التي تديرها المجموعة في مصر كالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والمغرب فى مراكش وأغادير.

07849c1e5a.jpg
e827dc7ca0.jpg

وأضاف سليمان، أن المجموعة تهدف أيضًا من خلال هذه العضوية إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة والابتكار والتجربة الترفيهية المتكاملة وترويج المقاصد السياحية المصرية والمغربية.

bf4fbdbb51.jpg

وأشار إلى أن المجموعة تعتبر هذه الخطوة رافدًا جديدًا، لجذب السياحة العائلية والوافدة من الأسواق الدولية، لاسيما مع تنامي أهمية الأنشطة الترفيهية داخل التجربة السياحية الشاملة خاصة في ظل تنافس دول المنطقة على استقطاب شرائح جديدة من الزوار الباحثين عن ترفيه آمن ومتنوع.

517c36fe1f.jpg

مجموعة بيك الباتروس للفنادق التي انطلقت من السواحل المصرية تضع اليوم بصمتها في خارطة الترفيه العالمية وتؤكد أن السياحة الحديثة لم تعد تكتفي بالغرف الفندقية والخدمة التقليدية بل تقوم على تجارب متكاملة تدمج بين الاستجمام والمعرفة والترفية، وهو تمامًا ما تسعى المجموعة إلى تقديمه في المرحلة المقبلة فى كل منتجعاتها بمصر والمغرب.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا