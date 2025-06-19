مجموعة “بيك الباتروس” تعزز حضورها عالميا بانضمامها إلى “IAAPA”

عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة استراتيجية تعكس طموحًا إقليميًا ودوليًا، أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات بيك الباتروس المملوكة لرجل الأعمال المصري كامل أبو علي انضمامها رسميًا إلى الرابطة الدولية للمُتنزهات والألعاب والمرافق الترفيهية (IAAPA)، كأول كيان فندقي مصري مغربي يستفيد من عضوية هذه المنظمة العالمية المتخصصة في صناعة الترفيه والوجهات العائلية.

وتُعد “IAAPA” التي تتخذ من أورلاندو – فلوريدا الأمريكية، مقرًا لها المظلة الأوسع نطاقًا للجهات العاملة في مجالات المنتزهات المائية وحدائق الحيوانات والأحواض المائية والمتاحف السياحية، إلى جانب مراكز الترفيه العائلية وتمنح عضويتها فرصًا فريدة للتواصل مع قادة الصناعة عالميًا والمشاركة في أبرز المعارض والفعاليات التي ترسم ملامح مستقبل السياحة الترفيهية.

من جهته، أوضح محمد عيد سليمان رئيس قطاع التسويق الاقليمي لمجموعة بيك الباتروس فى مصر والمغرب، أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا بتعزيز جودة الخدمات خاصة في الوجهات السياحية التي تديرها المجموعة في مصر كالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والمغرب فى مراكش وأغادير.

وأضاف سليمان، أن المجموعة تهدف أيضًا من خلال هذه العضوية إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة والابتكار والتجربة الترفيهية المتكاملة وترويج المقاصد السياحية المصرية والمغربية.

وأشار إلى أن المجموعة تعتبر هذه الخطوة رافدًا جديدًا، لجذب السياحة العائلية والوافدة من الأسواق الدولية، لاسيما مع تنامي أهمية الأنشطة الترفيهية داخل التجربة السياحية الشاملة خاصة في ظل تنافس دول المنطقة على استقطاب شرائح جديدة من الزوار الباحثين عن ترفيه آمن ومتنوع.

مجموعة بيك الباتروس للفنادق التي انطلقت من السواحل المصرية تضع اليوم بصمتها في خارطة الترفيه العالمية وتؤكد أن السياحة الحديثة لم تعد تكتفي بالغرف الفندقية والخدمة التقليدية بل تقوم على تجارب متكاملة تدمج بين الاستجمام والمعرفة والترفية، وهو تمامًا ما تسعى المجموعة إلى تقديمه في المرحلة المقبلة فى كل منتجعاتها بمصر والمغرب.