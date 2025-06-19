نتيجة أبناؤنا في الخارج الترم الثاني 2024-2025 لجميع صفوف النقل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ظهور نتيجة أبناؤنا في الخارج لجميع صفوف النقل من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات “أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسي الحالي 113 ألفًا و743 طالبًا وطالبة، ويرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج لجميع صفوف النقل من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي 2024-2025.

ما هي منصة أبناؤنا في الخارج؟

منصة أبناؤنا في الخارج هي منظومة إلكترونية أطلقتها وزارة التربية والتعليم المصرية لخدمة أبناء الجالية المصرية المقيمين في الدول الأجنبية، وتهدف المنصة إلى:

تنظيم الامتحانات السنوية للطلاب المصريين بالخارج.

تسهيل التسجيل والمتابعة والاستعلام عن النتائج.

تمكين أولياء الأمور من التواصل المباشر مع الوزارة.

توفير امتحانات إلكترونية بنظام “أوبن بوك” مع ضمان جودة التقييم.

وقد أصبحت هذه المنصة المصدر الوحيد المعتمد من الوزارة فيما يخص إعلان نتائج امتحانات أبناؤنا في الخارج، وإصدار الشهادات الدراسية إلكترونيًا.

الاستعلام على نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024-2025

الدخول إلى موقع نتائج أبناؤنا في الخارج.

تسجيل البيانات الأساسية مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي.

تظهر نتيجة الطالب كاملة متضمنة المجموع والدرجات التفصيلية.

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2024-2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمكن لمن يهمه الامر الان الدخول على رابط نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 للاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي من هنـــــــا.

شروط التقديم للطلاب الجدد القادمين من داخل مصر

حددت الوزارة شروط من الطلاب الجدد الراغبين في التقدم للدور الثاني من داخل مصر، وهي كالتالي:

تسديد رسوم خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيًا من خلال المنصة، والبالغة 150 دولارًا.

تسجيل البيانات الخاصة بالامتحان إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لذلك.

إرسال النسخ الأصلية من شهادة الميلاد المميكنة (تتضمن الرقم القومي) وبيان النجاح المعتمد من الإدارة التعليمية موضحًا به المواد غير المجتازة.

يجب إرسال هذه المستندات بالبريد فقط إلى الإدارة العامة للامتحانات على العنوان التالي:

(16) شارع أمين سامي – متفرع من شارع القصر العيني – بجوار عمارة العرائس – السيدة زينب – القاهرة.

المستندات المطلوبة لتحديد مستوى الطلاب الجدد

أوضحت الوزارة أن التقديم لاختبارات تحديد المستوى يتطلب الالتزام بالضوابط التالية: