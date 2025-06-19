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عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025



وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم المباراة الثانية لفريق إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية عندما يصطدم بالعملاق البرتغالي فريق بورتو.

وكان فريق رفاق ميسي قد نجحوا في الخروج بتعادل ثمين أمام فريق الأهلي المصري في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب هارد روك في ميامي.

ويسعى فريق ميامي لتحقيق الانتصار وحصد نقاطه الثلاث الأولى في المسابقة حيث يحمل كل فريق في هذه المجموعة نقطة واحدة ويواجه الأهلي فريق بالميراس في المباراة الثانية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

حصلت شبكة قنوات MBC السعودية، على حقوق بث مباريات فريق إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية، ومنها مباراة إنتر ميامي الثانية في البطولة أمام فريق بورتو البرتغالي.

وخصصت الشبكة واحدة من قنواتها المفتوحة عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبث المواجهة المرتقبة مع تغطية شاملة تشمل الاستوديو التحليلي، والتعليق العربي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

يمكن مشاهدة مباراة إنتر ميامي وبورتو عبر الإنترنت من خلال منصة اتفرج التي توفّر إمكانية متابعة مباريات كأس العالم للأندية بجودة فائقة على الهواتف الذكية، الشاشات الذكية، والحواسيب.

كما تتيح منصة DAZN، فرصة مشاهدة البطولة بصورة مجانية دون رسوم، عبر الاشتراك في التطبيق الخاص بها لمتابعة كل مباريات البطولة ومنها مواجهة إنتر ميامي وبورتو.

معلق مباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

مع تعدد الخيارات التي تنقل لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية يوجد أكثر من خيار صوتي للتعليق على المواجهة نستعرضه معكم أدناه:

قناة MBC Action: محمد حسين.

منصة DAZN: حماد العنزي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

يمكنكم متابعة قناة MBC Action الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

الجودة: HD

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD

موعد مباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

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