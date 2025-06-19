شكرا لاهتمامكم بخبر بعد إعلان الجدول.. محمد صلاح يتصدر هدافي الجولة الافتتاحية للبريميرليغ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يتصدر المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول قائمة هدافي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إعلان جدول المسابقة.



وأعلن يوم الأربعاء عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2025-2026 الذي سينطلق في 15 أغسطس/ أب وحتى 24 مايو/ أيار من العام المقبل.

وتصدر المصري محمد صلاح قائمة أفضل الهدافين في الجولات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف سجلها كلها بقميص الريدز.

ونجح صلاح في الموسم الماضي أن ينفرد برقم الأكثر تسجيلاً في الجولات الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز بهدف ضد إبسوتش تاون في مباراة حسمها الريدز بثنائية نظيفة.

ويحل وصيفاً بثمانية أهداف خلف صلاح واين روني هداف مانشستر يونايتد التاريخي وآلان شيرار، النجم السابق لنيوكاسل يونايتد وبلاكبرن روفرن، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبنفس الرصيد يتواجد فرانك لامبارد أسطورة وسط تشيلسي وهداف النادي التاريخي وجايمي فاردي أسطورة فريق ليستر سيتي.

يذكر أن صلاح نجح في الموسم الماضي أن يحقق جائزتي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بـ29 هدفاً وأفضل لاعبي البطولة في حملة الريدز للتتويج بالمسابقة للمرة 20 في تاريخ النادي.

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