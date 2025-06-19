تودور بعد خماسية يوفنتوس: طالبت اللاعبين بتهدئة اللعب

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعترف إيجور تودور، مدرب يوفنتوس، بأنه طالب لاعبيه بتهدئة وتيرة اللعب في الشوط الثاني، خلال الفوز الكاسح على العين الإماراتي بنتيجة 5-0، في مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

وأنهى اليوفي الشوط الأول متفوقا بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن يسجل الخامس في الشوط الثاني، ويحقق أول انتصاراته بالمونديال ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا مانشستر سيتي والوداد المغربي.

وقال تودور، في تصريحات لشبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية، “أنا سعيد، لقد ضغطوا بقوة في البداية لكننا رددنا بشكل جيد، حققنا نتيجة جيدة منحتنا ثقة كبيرة”.

وأضاف “قدمنا أداءً قويًا في الشوط الأول، ثم في الشوط الثاني طلبت من اللاعبين تهدئة وتيرة اللعب والتحكم، نلعب بهذه الطريقة ونريد التقدم للأمام. لم يكن من السهل حتى التباطؤ في الشوط الثاني لأن المنافس لعب كرات طويلة”.

وتابع “كونسيساو ومواني بخير، أنا سعيد من أجل جاتي وكوبمينرز، الجميع بحاجة لبعض الدقائق. جاتي مهم لنا وأنا سعيد من أجله”.