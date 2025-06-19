أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 55706

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 55706
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 55,706 شهيدا و130,101 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة في القطاع في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ️وصل مستشفيات قطاع غزة 69 شهيدا (بينهم 2 شهداء انتشال)، و221 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت أن ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (5,401 شهيدا، 18,060 اصابة).
وأفادت بأن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم الخميس، وحتى اللحظة 12 شهيد، وأكثر من 172 اصابة.
وأشارت إلى أنه ️ لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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