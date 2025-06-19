أخبار اليمن : إعلان نتائج الشهادة الاساسية بنسبة نجاح 90.88%

إعلان نتائج الشهادة الاساسية بنسبة نجاح 90.88%أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 1446 للهجرة بنسبة نجاح 90.88 بالمئة.وبارك نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس في تصريح إعلامي للطلاب والطالبات نجاحهم في الاختبارات.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 295 ألفاً و 958 طالباً وطالبة حضر الاختبار 288 ألفاً و 525 طالباً وطالبة، و تغيب سبعة آلاف و 433 طالباً وطالبة.

وذكر أنه نجح في الاختبار 262 ألفاً و 212 طالباً وطالبة، فيما رسب 26 ألفاً و 313 طالبا وطالبة.

وأكد نائب الوزير إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم ابتداء من اليوم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة المعلمين الذين كان لهم الفضل في إنجاح العام الدراسي وكذا اللجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للاختبارات الأساسية بأمانة العاصمة والمحافظات والسلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية متجاوزين انعكاسات استمرار العدوان وحصاره الجائر على الوطن.

من جانبه تطرق القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثاية إلى الجهود التي بذلت لإنجاح الاختبارات وآلية التصحيح الإلكتروني في إطار أتمتة الاختبارات العامة التي حدت من الإشكاليات التي واكبت الاختبارات في السابق.

بدوره أفاد مدير عام الاختبارات نجيب المطري بأن الطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين سيتم اختبارهم في الدور التكميلي المقرر في 24 محرم القادم .. مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القادمة.

