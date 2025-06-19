شكرا لاهتمامكم بخبر السعودية تطلق شركة «إكسبو 2030 الرياض» لبناء وتشغيل مرافق المعرض والان مع التفاصيل



أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق “شركة إكسبو 2030 الرياض”، لتتولى مهام بناء وتشغيل مرافق المعرض العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية بعد خمس سنوات.

وأوضح الصندوق في بيان لوكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن معرض “إكسبو 2030 الرياض” من المتوقع أن يضيف ما يقارب 70 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يعكس حجم الأثر الاقتصادي الكبير للحدث العالمي على التنمية والاستثمار في السعودية.

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