هويسن مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي بتصويت زملائه

عدن - ياسمين عبد العظيم - رشّح اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا (PFA)، المدافع الإسباني دين هويسين، المنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وكان هويسين، الذي انضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قد دخل سابقًا قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب التي تمنحها رابطة الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها في النهاية الهولندي ريان جرافنبرج لاعب ليفربول.

وينافس هويسين على الجائزة هذا العام كلٌّ من ليام ديلاب ومايلز لويس سكيلي وميلوس كيركيز وإيثان نوانيري ومورجان روجرز.

وتجدر الإشارة إلى أن معايير هذه الجائزة تختلف عن تلك المعتمدة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، وهو ما يفسر عدم إدراج جرافنبرج ضمن المرشحين هذه المرة.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل يُقام بمدينة مانشستر في 19 أغسطس/آب المقبل.