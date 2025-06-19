الهلال قدّم درسًا.. والنصر بلا حل حتى الآن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في أعقاب تعادل الهلال مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، خرج نجم النصر السابق فهد الهريفي بتصريحات لافتة، حملت في طياتها إشادة بالزعيم وانتقادات لاذعة للعالمي.

الهريفي اعتبر أن الهلال نجح في إيصال رسالة قوية مفادها أن الأندية السعودية قادرة على مجاراة الكبار متى ما حضرت الشخصية والطموح.

كما شدد الهريفي على أن هذا التعادل يجب أن يكون بداية لطموح أكبر لا مجرد لحظة عابرة.

وعن نادي النصر، أوضح الهريفي أن مشكلاته لا تحل بالاجتماعات أو الحملات الجماهيرية، بل تحتاج إلى تدخل حقيقي من جهات عليا قادرة على إعادة صياغة المشروع من جذوره.

أشار أيضًا إلى أن بقاء رونالدو يجب أن يكون مرهونًا بتحقيق مشروع حقيقي يُرضي طموحه، مستشهدًا بتجربة الفرنسي كريم بنزيما في الاتحاد.

الهريفي ختم تصريحاته بتساؤل يحمل الكثير من الدلالة: “لماذا لا يزال النصراويون عاجزين عن تشخيص الخلل الحقيقي رغم كل التجارب؟”.