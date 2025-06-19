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تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري وفريق بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.

ويسعى فريق النادي الأهلي المصري لتحقيق أول 3 نقاط له في بطولة كأس العالم للأندية، عندما يخوض مباراته الثانية في البطولة أمام فريق بالميراس البرازيلي.

وكان نادي القرن الأفريقي قد خرج بنقطة التعادل في مباراته الأولى في مونديال الأندية أمام فريق إنتر ميامي. بينما أنتهى لقاء بالميراس الأول أمام بورتو بالتعادل السلبي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن بقية فرق المجموعة المتشابكة التي تحمل كل الفرق فيها نقطة واحدة في رصيدها وتسعى لفض الاشتباك قبل مباراة الجولة الأخيرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

حصلت شبكة قنوات MBC السعودية، على حقوق بث مباريات النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، ومنها مباراة الأهلي الثانية في البطولة أمام فريق بالميراس البرازيلي.

وخصصت الشبكة إثنين من قنواتها المفتوحة عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبث المواجهة المرتقبة مع تغطية شاملة تشمل الاستوديو التحليلي، والتعليق العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس عبر الإنترنت من خلال منصة “اتفرج” التي توفّر إمكانية متابعة مباريات كأس العالم للأندية بجودة فائقة على الهواتف الذكية، الشاشات الذكية، والحواسيب.

كما تتيح منصة DAZN، فرصة مشاهدة البطولة بصورة مجانية دون رسوم، عبر الاشتراك في التطبيق الخاص بها لمتابعة كل مباريات البطولة ومنها مواجهة الأهلي وبالميراس.

معلق مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

مع تعدد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية يوجد أكثر من خيار صوتي للتعليق على المواجهة نستعرضه معكم أدناه:

قناة MBC Masr 2: فارس عوض

قناة MBC Action: عبدالله الحربي

منصة DAZN: محمد الشاذلي

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

يمكنكم متابعة قنوات MBC Masr وMBC Action الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC MASR 2 عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

الجودة: HD

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 08:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

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