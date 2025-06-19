ألونسو ينضم لقائمة خاصة مع مورينيو وكابيلو

عدن - ياسمين عبد العظيم - المدرب الإسباني أخفق في مهمته الأولى مع الميرينجي

أصبح تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، رابع مدرب للميرينجي في آخر 33 عامًا، يتعادل في مباراته الرسمية الأولى، وذلك أمام الهلال السعودي (1-1) أمس الأربعاء، لحساب الجولة الافتتاحية لدور مجموعات مونديال الأندية.

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات، بدأ الإيطالي فابيو كابيلو مشواره مع الفريق الملكي، في عام 1996، بتعادل (1-1).

كما استهل البرتغالي جوزيه مورينيو مهمته في 2010 بتعادل سلبي، وافتتح الإسباني رافا بينيتيز ولايته بتعادل مماثل، في عام 2015، قبل أن يلحق بهم ألونسو القادم من نجاح كبير مع باير ليفركوزن الألماني.