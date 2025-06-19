بصفقة قياسية.. ليكرز أغلى نادٍ في تاريخ أمريكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيُباع نادي لوس أنجليس ليكرز، بطل دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) 17 مرة، في صفقة قياسية بقيمة 10 مليارات دولار، ليصبح أغلى نادٍ رياضي في تاريخ الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير إعلامية صدرت أمس الأربعاء.

وستبيع عائلة باس حصتها المسيطرة للملياردير مارك والتر، الذي يمتلك حصة أيضًا في النادي، منهيةً حقبة استمرت 47 عامًا.

وفي هذا الصدد، كتب أسطورة ليكرز، ماجيك جونسون، عبر منصة “X”: “مشجعو ليكرز يجب أن يشعروا بالسعادة.. مارك مدفوع بالفوز والتفوق، وسيضع الموارد لتحقيق الانتصارات.. جيني باعت الفريق لأنهما متشابهان”.

وبدأت حقبة عائلة باس عام 1979 بشراء جيري باس للنادي، وشهدت 11 بطولة، منها “شو تايم” بقيادة جونسون، والثلاثية بين 2000-2002 بقيادة كوبي براينت.

وستحطم هذه الصفقة الرقم القياسي السابق (6.1 مليار دولار لبوسطن سلتيكس 2025)، كما ستتجاوز صفقة واشنطن كوماندرز (6.05 مليار دولار 2023).