بعد ريال مدريد .. عيون إنزاغي تتجه صوب التحدي القادم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – غادرت بعثة الهلال مدينة ميامي مساء الثلاثاء، متوجهة إلى واشنطن العاصمة، حيث سيقيم الفريق معسكره التحضيري استعدادًا لاستكمال منافسات كأس العالم للأندية.

وفقًا للتقارير الصحفية فإن الرحلة انطلقت في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت ميامي، بعد أن خاض الفريق مباراة مثيرة أمام ريال مدريد انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

ومن المقرر أن يقوم اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في اللقاء بإجراء تدريبات استرجاعية في مقر سكن البعثة، بينما سيخوض البقية حصة تدريبية اعتيادية على أرض الملعب يوم الخميس.

تتجه الأنظار الآن نحو المباراة المرتقبة أمام رد بول سالزبورج، المقررة فجر الإثنين المقبل على ملعب أودي.