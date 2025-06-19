بالأسلحة النارية.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة عنيفة في عين شمس

عدن - ياسمين عبد العظيم - تجرى أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات مكثفة وتفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر واقعة اعتداء دامية بالأسلحة النارية والبيضاء، نفذها عدد من الأشخاص بحق أصحاب محلات هواتف محمولة في منطقة عين شمس.

مهاجمة المحلات

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مشاجرة وقعت في أحد شوارع منطقة عين شمس، حيث أقدم نحو 10 أشخاص على مهاجمة المحلات وإثارة الذعر بين المواطنين، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء في هجوم مفاجئ، الأمر الذي تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة.

الاشتباكات العنيفة

الفيديو المتداول على موقع “فيسبوك” أظهر لحظات الاشتباك العنيفة بمنطقة عين شمس، وسط صراخ الأهالي ومحاولات بعضهم للاحتماء داخل المحلات المجاورة، وقد أثار المقطع حالة من الغضب العارم بين رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، حفاظًا على الأمن العام وردعًا لأي تجاوزات مشابهة.

مباحث عين شمس

وفي السياق ذاته، كثفت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتورطين في الهجوم، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكدت مصادر أمنية أن فرق البحث تعمل على تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتتبع تحركات الجناة تمهيدًا لضبطهم في أقرب وقت.