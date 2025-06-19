على حساب العين.. يوفنتوس يحقق رقمًا غائبًا منذ 7 سنوات

عدن - ياسمين عبد العظيم - قدم يوفنتوس شوطا أول هائلا، في ظهوره الأول ببطولة كأس العالم للأندية 2025، أمام العين الإماراتي ضمن منافسات المجموعة السابعة، فجر اليوم الخميس بتوقيت جرينتش.

فقد نجح الفريق الإيطالي في إنهاء الشوط الأول متقدما (4-0)، عبر راندال كولو مواني (11 و45+4)، فرانسيسكو كونسيساو (21)، وكينان يلدز (31).

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن يوفنتوس لم يتمكن من تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول، منذ فبراير/شباط 2018 ضد ساسولو.

جدير بالذكر أن اليوفي والعين يلعبان ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي، اللذين التقيا أمس وفاز الأول (2-0).